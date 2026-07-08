Швейцария проиграла только один из последних 19 международных матчей

Сборная Швейцарии обыграла в серии пенальти Колумбию (0:0, 4:3 пен.) в матче 1/8 финала ЧМ-2026 и продолжает успешное выступление на международной арене. Встреча проходила на стадионе «Би-Си Плэйс» (Ванкувер, Канада). В качестве главного арбитра выступил Иван Бартон (Санта-Ана, Сальвадор).

Подопечные Мурата Якина проиграли лишь в одном из 19 последних международных матчей. Единственное поражение за этот период произошло 28 марта в игре со сборной Германии (3:4).

В 1/4 финала команда Швейцарии встретится со сборной Аргентины. Матч пройдёт 12 июля на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Начало встречи запланировано на 4:00 мск.

Чемпионат мира по футболу – 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.