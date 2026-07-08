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«Его место на одном ряду с Пеле, Месси, Марадоной, Роналдо». Ромарио — о Криштиану Роналду

«Его место на одном ряду с Пеле, Месси, Марадоной, Роналдо». Ромарио — о Криштиану Роналду
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Бывший футболист сборной Бразилии Ромарио высоко оценил карьеру португальского нападающего Криштиану Роналду, отметив его невероятную работоспособность и вклад в мировой футбол.

«Я хочу воспользоваться этой возможностью и могу только поблагодарить Криштиану Роналду за всё, что он сделал. Он не родился с таким природным талантом, как Месси, Марадона, Неймар или Роналдиньо, но стал настоящим феноменом.

Он уже близок к отметке в тысячу голов — ему осталось забить всего двадцать четыре. К сожалению, он останется одним из величайших футболистов в истории без победы на чемпионате мира, но его место — на одном ряду с Пеле, Месси, Марадоной, Ромарио, Роналдо и всей этой чёртовой компанией!», — приводит слова Ромарио A Bola, ссылаясь на Romário TV.

Криштиану принял участие в шести ЧМ, не завоевав ни одного трофея. На счету 41-летнего форварда 27 игр на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.

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