«Нам немного повезло». Якин прокомментировал выход Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Колумбии. Швейцарцы победили (0:0, 4:3 пен.) и впервые в XXI веке вышли в четвертьфинал мирового первенства.

«Не думаю, что вы захотите услышать наш план на эту игру, но всё сложилось так, как мы хотели. И в итоге это главное. Однако не всё сводилось только к этому. В начале матча нам понадобился опыт и правильный настрой. Во втором тайме замены дали нам больший контроль, особенно в плане владения мячом. По ходу встречи мы смогли выпустить тех игроков, которых хотели видеть во время серии пенальти. Игровой план всегда имеется, и когда он срабатывает, это приносит дополнительное удовлетворение. Конечно, сегодня нам немного повезло, но это часть футбола», — приводит слова Якина официальный сайт ФИФА.

В следующем раунде плей-офф Швейцария сойдётся с Аргентиной. Матч состоится 12 июля.