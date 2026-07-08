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«Нам немного повезло». Якин прокомментировал выход Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026

«Нам немного повезло». Якин прокомментировал выход Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Колумбии. Швейцарцы победили (0:0, 4:3 пен.) и впервые в XXI веке вышли в четвертьфинал мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

«Не думаю, что вы захотите услышать наш план на эту игру, но всё сложилось так, как мы хотели. И в итоге это главное. Однако не всё сводилось только к этому. В начале матча нам понадобился опыт и правильный настрой. Во втором тайме замены дали нам больший контроль, особенно в плане владения мячом. По ходу встречи мы смогли выпустить тех игроков, которых хотели видеть во время серии пенальти. Игровой план всегда имеется, и когда он срабатывает, это приносит дополнительное удовлетворение. Конечно, сегодня нам немного повезло, но это часть футбола», — приводит слова Якина официальный сайт ФИФА.

В следующем раунде плей-офф Швейцария сойдётся с Аргентиной. Матч состоится 12 июля.

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