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«Обратите внимание на его слёзы». Анри высказался об игре Месси в матче ЧМ с Египтом

«Обратите внимание на его слёзы». Анри высказался об игре Месси в матче ЧМ с Египтом
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Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал игру аргентинца Лионеля Месси. В матче 1/8 финала национальная команды альбиселесте победила Египет (3:2), Месси не реализовал пенальти, но затем отдал голевую передачу и сам отметился голом.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Во-первых, обратите внимание на его слёзы — это демонстрирует, насколько для него и для команды важен этот результат. Сначала он показывает, что он человек: промах с пенальти — и таких случаев на больших турнирах было немало, четыре из восьми… А потом он снова доказывает, что он не просто обычный игрок. Я играл с ним в «Барселоне», и у Лео иногда происходит вот что: не будите в нём зверя. Я видел это на тренировках — тренер мог не засчитать фол или мяч уходил за линию, а соперник забивал, и Лео требовал зафиксировать нарушение, но ему говорили не спорить, такое бывает. После этого его взгляд меняется, он берёт мяч и может забить несколько голов подряд. Потом он поворачивается и говорит: «В следующий раз фиксируйте фол». Когда у него такое состояние, его трудно остановить. Честно говоря, он не всегда был одинаково активен в работе, но когда команда нуждается в нём, он берёт мяч и пытается обыграть практически всех, чтобы изменить ход матча», — приводит слова Анри аргентинская журналистка Вероника Брунати в соцсети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

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