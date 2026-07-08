«Обратите внимание на его слёзы». Анри высказался об игре Месси в матче ЧМ с Египтом

Чемпион мира (1998) и Европы (2000) в составе сборной Франции Тьерри Анри прокомментировал игру аргентинца Лионеля Месси. В матче 1/8 финала национальная команды альбиселесте победила Египет (3:2), Месси не реализовал пенальти, но затем отдал голевую передачу и сам отметился голом.

«Во-первых, обратите внимание на его слёзы — это демонстрирует, насколько для него и для команды важен этот результат. Сначала он показывает, что он человек: промах с пенальти — и таких случаев на больших турнирах было немало, четыре из восьми… А потом он снова доказывает, что он не просто обычный игрок. Я играл с ним в «Барселоне», и у Лео иногда происходит вот что: не будите в нём зверя. Я видел это на тренировках — тренер мог не засчитать фол или мяч уходил за линию, а соперник забивал, и Лео требовал зафиксировать нарушение, но ему говорили не спорить, такое бывает. После этого его взгляд меняется, он берёт мяч и может забить несколько голов подряд. Потом он поворачивается и говорит: «В следующий раз фиксируйте фол». Когда у него такое состояние, его трудно остановить. Честно говоря, он не всегда был одинаково активен в работе, но когда команда нуждается в нём, он берёт мяч и пытается обыграть практически всех, чтобы изменить ход матча», — приводит слова Анри аргентинская журналистка Вероника Брунати в соцсети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.