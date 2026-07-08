«Думал, что у меня уши лопнут от шума». Радимов — о поддержке фанатов Аргентины на ЧМ-2026

Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов высказался о поддержке болельщиков сборной Аргентины в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом (3:2).

«Невероятно, как болельщики сборной Аргентины погнали свою команду вперёд при счете 0:2. Я никогда такого не видел. Это было нечто! Обычно трибуны в таких случаях замолкают или начинают костерить своих игроков, а здесь произошло прямо обратное. Я думал, что у меня уши лопнут от шума. Это была просто феноменальная поддержка, я никогда такой не наблюдал за всю жизнь. И даже после незабитого пенальти аргентинские трибуны хором поддерживали Лионеля Месси, скандируя его фамилию», — сказал Радимов в эфире «Матч ТВ».

В 1/4 финала ЧМ-2026 Аргентина встретится со сборной Швейцарии.