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Анри обратился к Роналду после вылета Португалии от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026

Анри обратился к Роналду после вылета Португалии от Испании в 1/8 финала ЧМ-2026
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Бывший форвард «Арсенала» и сборной Франции Тьерри Анри заявил, что отсутствие титула чемпиона мира не уменьшит значимость звёздного португальца Криштиану Роналду для мирового футбола. Сборная Португалии с Роналду в составе вылетела с ЧМ-2026, уступив Испании (0:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«То, что у многих выдающихся игроков нет Кубка мира, не умаляет их вклада. Его наследие остаётся вне зоны сомнений. Желаю ему всего хорошего и достижения рубежа в 1000 голов. Он вдохновил несколько поколений, особенно детей, своим отношением к игре, образом жизни и мышлением. Посмотрите на его физическую форму — для многих это пример. Так что, дружище, желаю тебе успехов во всём, что ты будешь делать», — приводит слова Анри Fox Sports в соцсети X.

Ранее Роналду объявил, что не планирует больше участвовать в чемпионатах мира — этот трофей у него отсутствует в коллекции.

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