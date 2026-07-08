Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ с Аргентиной

Египетская футбольная ассоциация (EFA) подала жалобу в Международную федерацию футбола (ФИФА) на судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира со сборной Аргентины (2:3). Об этом сообщил Globo. Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Франсуа Летексье (Франция).

Президент ассоциации Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче (отменённый гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины), а также отстранения французской бригады арбитров до конца чемпионата мира.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.