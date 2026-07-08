Капитан Швейцарии Джака отреагировал на первый за 72 года выход команды в 1/4 финала ЧМ

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Колумбией (0:0, 4:3 пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

«Считаю, что текущее поколение нашей команды выделяется. Надеюсь, когда‑нибудь возникнет ещё одно подобное поколение, но мы долго шли к этому. Более опытные футболисты ощущают давление со стороны молодёжи и при этом обязаны подавать пример каждый день и в каждом матче. Конечно, мы передаём им опыт, но в первую очередь — менталитет: даже представлять небольшую страну и на таком уровне можно добиваться всего. От тренерского штаба до последнего игрока — у нас есть повод гордиться тем, чего мы достигли», — приводит слова Джаки официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале сборная Швейцарии сыграет с Аргентиной. Встреча состоится в воскресенье, 12 июля, начало — 04:00 мск.