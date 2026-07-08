Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Капитан Швейцарии Джака отреагировал на первый за 72 года выход команды в 1/4 финала ЧМ

Капитан Швейцарии Джака отреагировал на первый за 72 года выход команды в 1/4 финала ЧМ
Комментарии

Капитан сборной Швейцарии Гранит Джака прокомментировал победу над Колумбией (0:0, 4:3 пен.) в матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

«Считаю, что текущее поколение нашей команды выделяется. Надеюсь, когда‑нибудь возникнет ещё одно подобное поколение, но мы долго шли к этому. Более опытные футболисты ощущают давление со стороны молодёжи и при этом обязаны подавать пример каждый день и в каждом матче. Конечно, мы передаём им опыт, но в первую очередь — менталитет: даже представлять небольшую страну и на таком уровне можно добиваться всего. От тренерского штаба до последнего игрока — у нас есть повод гордиться тем, чего мы достигли», — приводит слова Джаки официальный сайт ФИФА.

В четвертьфинале сборная Швейцарии сыграет с Аргентиной. Встреча состоится в воскресенье, 12 июля, начало — 04:00 мск.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Нам немного повезло». Якин прокомментировал выход Швейцарии в 1/4 финала ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android