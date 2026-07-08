Возинья может оказаться в одной команде с Лионелем Месси — Marca

Американский «Интер Майами» проявляет интерес к голкиперу сборной Кабо-Верде Жозимару Жозе Эворе Диашу, более известному как Возинья. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 40-летний вратарь находится в статусе свободного агента после ухода из португальского «Шавиша». Несмотря на возраст, Возинья привлёк внимание своей уверенной игрой на чемпионате мира, где стал одним из главных героев сенсационного выступления сборной Кабо-Верде. Сообщается, что клуб из Майами рассматривает возможность подписания опытного голкипера уже в ближайшее время.

На нынешнем чемпионате мира Возинья помог своей команде впервые в истории выйти в плей-офф турнира. В матче 1/16 финала Кабо-Верде уступил Аргентине, а сам голкипер неоднократно спасал команду и едва не помог ей добиться громкой сенсации в игре против Лионеля Месси и его партнёров.