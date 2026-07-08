Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Возинья может оказаться в одной команде с Лионелем Месси — Marca

Возинья может оказаться в одной команде с Лионелем Месси — Marca
Комментарии

Американский «Интер Майами» проявляет интерес к голкиперу сборной Кабо-Верде Жозимару Жозе Эворе Диашу, более известному как Возинья. Об этом сообщает испанское издание Marca.

По информации источника, 40-летний вратарь находится в статусе свободного агента после ухода из португальского «Шавиша». Несмотря на возраст, Возинья привлёк внимание своей уверенной игрой на чемпионате мира, где стал одним из главных героев сенсационного выступления сборной Кабо-Верде. Сообщается, что клуб из Майами рассматривает возможность подписания опытного голкипера уже в ближайшее время.

На нынешнем чемпионате мира Возинья помог своей команде впервые в истории выйти в плей-офф турнира. В матче 1/16 финала Кабо-Верде уступил Аргентине, а сам голкипер неоднократно спасал команду и едва не помог ей добиться громкой сенсации в игре против Лионеля Месси и его партнёров.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Возинья рассказал, о чём общался с Месси после матча 1/16 финала Аргентина — Кабо-Верде
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android