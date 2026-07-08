На ЧМ-2026 зафиксировано рекордное количество нулевых ничьих в истории турнира

Матч 1/8 финала чемпионата мира 2026 года Швейцария — Колумбия стал восьмым на турнире, основное время которого завершилось со счётом 0:0. Это наибольшее количество нулевых ничьих на одном чемпионате мира в истории мировых первенств. Сборная Швейцарии одержала победу в серии пенальти — 4:3.

Ранее по семь матчей завершились со счётом 0:0 в основное время на чемпионатах мира 1982, 2006, 2010, 2014 и 2022 годов.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.