Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 после 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026 после завершения матчей 1/8 финала.

Шансы сборной Франции на титул уменьшились до 28% (после 1/16 финала этот показатель составлял 28,89%). В тройку лидеров также входят команды Испании (22%) и Англии (17%). Аргентина выпала из топ-3.

Полный список команд с шансами победить на ЧМ-2026 от Opta:

Франция — 28%;

Испания — 22%;

Англия — 17%;

Аргентина — 16%;

Норвегия — 6%;

Марокко — 4%;

Бельгия — 4%;

Швейцария — 3%.

Напомним, французы одержали пять побед в пяти матчах с общим счётом 14:2, поочерёдно обыграв Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1), Швецию (3:0) и Парагвай (1:0).

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.