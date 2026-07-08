Суперкомпьютер Opta обновил прогноз на победителя ЧМ-2026 после 1/8 финала

Суперкомпьютер Opta назвал главных фаворитов чемпионата мира — 2026 после завершения матчей 1/8 финала.
Шансы сборной Франции на титул уменьшились до 28% (после 1/16 финала этот показатель составлял 28,89%). В тройку лидеров также входят команды Испании (22%) и Англии (17%). Аргентина выпала из топ-3.
Полный список команд с шансами победить на ЧМ-2026 от Opta:
- Франция — 28%;
- Испания — 22%;
- Англия — 17%;
- Аргентина — 16%;
- Норвегия — 6%;
- Марокко — 4%;
- Бельгия — 4%;
- Швейцария — 3%.
Напомним, французы одержали пять побед в пяти матчах с общим счётом 14:2, поочерёдно обыграв Сенегал (3:1), Ирак (3:0), Норвегию (4:1), Швецию (3:0) и Парагвай (1:0).
Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.