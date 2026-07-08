«Ливерпуль» заинтересован в подписании одного из главных открытий ЧМ-2026 — СМИ

«Ливерпуль» проявляет серьёзный интерес к атакующему полузащитнику мексиканской «Тихуаны» Хильберто Море, который ярко проявил себя на чемпионате мира 2026 года. Об этом сообщает TEAMtalk.

17-летний футболист стал самым молодым участником турнира и был одним из ключевых игроков сборной Мексики, дошедшей до 1/8 финала, где уступила Англии со счётом 2:3.

По данным источника, «Ливерпуль» уже связался с представителями игрока, чтобы выяснить условия возможного трансфера и позицию самого футболиста. При этом переговоры пока находятся на ранней стадии, а до заключения сделки ещё далеко.

Недавно Мора продлил контракт с «Тихуаной» до 2029 года. В соглашении предусмотрен механизм, который облегчит его будущий переход в европейский клуб. Согласно правилам ФИФА, полузащитник сможет присоединиться к зарубежной команде только после достижения 18-летнего возраста — в октябре 2026 года.

Интерес к мексиканцу также проявляют «Реал», «Барселона», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал». При этом, как отмечает источник, «Манчестер Юнайтед», несмотря на давний интерес к игроку, вряд ли вступит в активную борьбу за его подписание.