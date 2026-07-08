Определены судейские назначения на матчи ЧМ-2026 Франция — Марокко и Испания — Бельгия

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала чемпионата мира 2026 года Франция — Марокко и Испания — Бельгия. Об этом сообщила ФИФА в социальной сети Х.

Франция — Марокко: главный судья — Факундо Тельо, помощники — Хуан Пабло Белатти, Габриэль Чаде, четвёртый судья — Дарио Эррера, резервный судья — Кристиан Наварро (все — Аргентина).

Испания — Бельгия: главный судья — Майкл Оливер, помощники — Стюарт Бёрт, Джеймс Мейнворинг (все — Англия), четвёртый судья — Рамон Абатти, резервный судья — Рафаэл да Силва Алвес (оба — Бразилия).

Сборные Франции и Марокко сыграют в четверг, 9 июля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Национальные команды Испании и Бельгии встретятся в пятницу, 10 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.