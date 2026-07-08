Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Определены судейские назначения на матчи ЧМ-2026 Франция — Марокко и Испания — Бельгия

Определены судейские назначения на матчи ЧМ-2026 Франция — Марокко и Испания — Бельгия
Комментарии

Назначены арбитры на матчи 1/4 финала чемпионата мира 2026 года Франция — Марокко и Испания — Бельгия. Об этом сообщила ФИФА в социальной сети Х.

Франция — Марокко: главный судья — Факундо Тельо, помощники — Хуан Пабло Белатти, Габриэль Чаде, четвёртый судья — Дарио Эррера, резервный судья — Кристиан Наварро (все — Аргентина).

Испания — Бельгия: главный судья — Майкл Оливер, помощники — Стюарт Бёрт, Джеймс Мейнворинг (все — Англия), четвёртый судья — Рамон Абатти, резервный судья — Рафаэл да Силва Алвес (оба — Бразилия).

Сборные Франции и Марокко сыграют в четверг, 9 июля. Начало матча — в 23:00 по московскому времени. Национальные команды Испании и Бельгии встретятся в пятницу, 10 июля. Начало игры — в 22:00 мск.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3, 4:2 пен.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная сетка ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ с Аргентиной
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android