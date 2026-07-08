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Тренер Колумбии объяснил поражение от Швейцарии в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ

Тренер Колумбии объяснил поражение от Швейцарии в серии пенальти в матче 1/8 финала ЧМ
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Главный тренер сборной Колумбии Нестор Лоренцо высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швейцарии. Колумбийцы проиграли в серии 11-метровых (0:0, 3:4 пен.) и не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

«Безусловно, нам не хватало забить гол. Мы знали, что это будет очень напряжённый, тактический и равный матч. Тем не менее, я думаю, что за 90 минут мы заслужили немного большего, учитывая наши намерения и нанесённые нами удары. У нас было 15 попыток. Это много, и если мы не забиваем, то за это приходится расплачиваться. Тут не за что винить. Иногда мяч залетает в ворота, а иногда нет. Мы опасались, что после одного позднего фола у нас может остаться на одного игрока меньше. И энергии тоже», — приводит слова Лоренцо MSN.

Швейцария в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Аргентиной. Их встреча состоится 12 июля.

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