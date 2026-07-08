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«Должен это признать». Салах высказался о Месси после очного матча с Аргентиной на ЧМ

«Должен это признать». Салах высказался о Месси после очного матча с Аргентиной на ЧМ
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Нападающий и капитан сборной Египта Мохамед Салах поделился мыслями об аргентинце Лионеле Месси. В матче 1/8 финала национальная команды альбиселесте победила Египет (3:2), Месси не реализовал пенальти, но затем отдал голевую передачу и сам отметился голом. Отметим, по ходу встречи североафриканская команда вела со счётом 2:0, но упустила даже ничейный результат в компенсированное ко второму тайму время.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Мы сделали все, что могли, но есть парень по имени Месси, который может в любой момент переломить ход игры и в одиночку одержать победу. Месси находится на уровне, намного превосходящем других футболистов, я должен это признать», — приводит слова Салаха La Derecha Diario в соцсети X.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

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