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Саттон назвал главного виновника в провале сборной Португалии на ЧМ-2026. Это не Роналду

Саттон назвал главного виновника в провале сборной Португалии на ЧМ-2026. Это не Роналду
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Бывший футболист сборной Англии Крис Саттон заявил, что главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес является главным виновником провала национальной команды на ЧМ-2026. Накануне, в 1/8 финала Португалия проиграла Испании (0:1) и завершила своё выступление на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
06 июля 2026, понедельник. 22:00 МСК
Португалия
Окончен
0 : 1
Испания
0:1 Мерино – 90+1'    

«Португалия вылетела из-за Роберто Мартинеса. То, как он руководил командой, просто возмутительно. Он напортачил с Бельгией, когда у них была возможность по-настоящему добиться успеха с золотым поколением, в итоге они превратились в бельгийских шутов. Что касается Португалии, то действия тренера были просто жалкими», – сказал Саттон в эфире BBC Radio 5 Live.

ЧМ‑2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля. В финальную стадию, из-за изменившегося формата турнира, впервые в истории отобрались 48 команд.

Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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