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Генич одним словом отреагировал на поражение Колумбии от Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ

Генич одним словом отреагировал на поражение Колумбии от Швейцарии в матче 1/8 финала ЧМ
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Известный футбольный комментатор и журналист Константин Генич о результате матча 1/8 финала чемпионата мира 2026 года между сборной Колумбии и национальной командой Швейцарии. Колумбийцы проиграли в серии 11-метровых (0:0, 3:4 пен.) и не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

«Жаль😔🇨🇴», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Швейцария в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Аргентиной. Их встреча состоится 12 июля.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мирового первенства в финальной части турнира принимали участие 48 национальных команд. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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