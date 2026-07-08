«Эта команда никогда не сдаётся. Сумасшедший вечер». Месси — о матче с Египтом на ЧМ-2026

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост в своих социальных сетях после матча 1/8 финала мирового первенства 2026 года, в котором его команда победила сборную Египта (3:2), уступая по ходу матча 0:2. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде, Франция).

«Эта команда никогда не сдаётся. Что за сумасшедший вечер… Эта команда просто невероятна!

Вперёд, Аргентина», — написал Месси в своих социальных сетях.

В 1/4 финала Аргентина встретится со сборной Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.