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«Эта команда никогда не сдаётся. Сумасшедший вечер». Месси — о матче с Египтом на ЧМ-2026

«Эта команда никогда не сдаётся. Сумасшедший вечер». Месси — о матче с Египтом на ЧМ-2026
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Форвард сборной Аргентины Лионель Месси опубликовал эмоциональный пост в своих социальных сетях после матча 1/8 финала мирового первенства 2026 года, в котором его команда победила сборную Египта (3:2), уступая по ходу матча 0:2. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде, Франция).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Эта команда никогда не сдаётся. Что за сумасшедший вечер… Эта команда просто невероятна!

Вперёд, Аргентина», — написал Месси в своих социальных сетях.

В 1/4 финала Аргентина встретится со сборной Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.

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