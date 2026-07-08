Месси прокомментировал волевую победу сборной Аргентины над Египтом в 1/8 финала ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси поделился эмоциями после встречи 1/8 финала мирового первенства 2026 года, в котором его команда победила сборную Египта (3:2), уступая по ходу матча 0:2. Игра прошла на стадионе «Мерседес-Бенц Стэдиум» (Атланта, США). В качестве главного арбитра выступил Франсуа Летексье (Беде, Франция).

«Мы играли хорошо. Помимо пенальти, у нас были отличные моменты. Вратарь совершил несколько невероятных сэйвов. К счастью, в концовке у меня появился шанс. Это нечто особенное – иметь возможность помочь такой команде после того, что произошло», — приводит слова Месси TyC Sports.

В 1/4 финала сборная Аргентины встретится со сборной Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).