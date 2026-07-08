«Думаю, эта сборная была достойна большего». Луис Суарес — о матче с Швейцарией на ЧМ-2026

Нападающий сборной Колумбии Луис Суарес высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Швейцарии. Колумбийцы проиграли в серии 11-метровых (0:0, 3:4 пен.) и не смогли выйти в четвертьфинал мирового первенства.

«Думаю, эта сборная была достойна большего. Я хочу просто поблагодарить всю страну и людей, которые заполнили стадион. Надеюсь, этот турнир станет важной отправной точкой, потому что то, что показала наша команда на этом чемпионате мира, нужно воспринимать только с положительной стороны», — приводит слова Суареса официальный сайт ФИФА.

Швейцария в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Аргентиной. Их встреча состоится 12 июля.