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У Месси 30 голевых действий в 31 матче на чемпионатах мира по футболу

У Месси 30 голевых действий в 31 матче на чемпионатах мира по футболу
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Для нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси встреча 1/8 финала мирового первенства 2026 года, в котором его команда победила сборную Египта (3:2), уступая по ходу матча 0:2, стала 31-й в карьере на чемпионатах мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

В этой встрече Месси забил гол и отдал голевой пас, таким образом его статистика по голевым действиям на мировых первенствах достигла цифры 30 — 21 гол и девять голевых передач.

Примечательно, что Месси установил личный рекорд по числу голов на чемпионате мира — мяч в ворота сборной Египта стал для аргентинца восьмым на турнире. Прошлым рекордом футболиста на первенстве мира были семь голов на ЧМ-2022 в Катаре.

На данный момент Месси забивает в каждой встрече ЧМ-2026. Он забил по одному голу в ворота Египта, Кабо-Верде и Иордании, оформил дубль в матче с Австрией и хет-трик в игре с Алжиром. Игрок возглавляет гонку бомбардиров турнира.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Швейцарии.

Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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