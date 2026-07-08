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Рахимов обозначил причину поражения Египта в матче с Аргентиной на ЧМ-2026

Рахимов обозначил причину поражения Египта в матче с Аргентиной на ЧМ-2026
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Российский тренер Рашид Рахимов порассуждал о причинах поражения сборной Египта в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Аргентиной. До 79-й минуте египтяне вели со счётом 2:0. Однако финальный свисток арбитра зафиксировал победу аргентинцев — 3:2. По мнению Рахимова, причина поражения Египта заключается в психологии.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«У меня было ощущение, что сборная Египта сама не верила, что может выиграть этот матч. При счете 2:0 в свою пользу египтяне стали терять позиции и играть неорганизованно. В предыдущей части матча они действовали иначе.

Думаю, что причина в психологии. Египтяне прекрасно понимали, что с Аргентиной очень сложно, что об этой команде все говорят. Когда аргентинцы прибавили после второго пропущенного гола, команде Египта надо было прибавить. А они попытались закрыться, но сделали это неорганизованно и без агрессии в блокировании соперников», — сказал Рахимов в эфире телеканала на «Матч ТВ».

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