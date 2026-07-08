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«Не до конца осознал произошедшее». Форвард Швейцарии — о матче с Колумбией на ЧМ-2026

«Не до конца осознал произошедшее». Форвард Швейцарии — о матче с Колумбией на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Швейцарии Рубен Варгас высказался о матче 1/8 финала чемпионата мира 2026 года с национальной командой Колумбии. Швейцарцы выиграли в серии 11-метровых (0:0, 4:3 пен.) и вышли в четвертьфинал мирового первенства.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 23:00 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 0
4 : 3
Колумбия

«Не до конца осознал произошедшее. Благодарю Бога за этот момент. Я даже не был уверен, что смогу сыграть. Мы всё же решили попробовать, и теперь, оглядываясь назад, я просто счастлив и благодарен, что смог помочь команде. Ребята проделали невероятную работу и сражались более 120 минут. Сегодня здесь было очень тяжело играть в футбол. Но теперь мы вошли в историю. Это просто потрясающее чувство», — приводит слова Варгаса официальный сайт ФИФА.

Швейцария в 1/4 финала чемпионата мира сыграет с Аргентиной. Их встреча состоится 12 июля.

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