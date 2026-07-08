Юрист объяснил, как ФИФА отменила красную карточку форварда США Балогуна на ЧМ-2026

Спортивный юрист Сергей Шаронов прокомментировал ситуацию с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

«В ФИФА нашли основания отменить дисквалификацию Балогуна — есть пункт, который никогда не применялся, но теперь применение ему нашли. Регламентные нормы в спортивном праве называются нормами «мягкого права». Есть иерархия законов, а регламентные нормы можно менять. В этом их суть. Была норма, ФИФА на неё сослалась, приняла решение. Но если ФИФА откроет этот ящик Пандоры, наделает себе проблем. Думаю, что они не идиоты. Все понимают, что это абсурд», — сказал Шаронов в эфире подкаста «Чемпионата» «ЧемпМира».

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по данной ситуации.