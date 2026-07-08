Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Юрист объяснил, как ФИФА отменила красную карточку форварда США Балогуна на ЧМ-2026

Юрист объяснил, как ФИФА отменила красную карточку форварда США Балогуна на ЧМ-2026
Комментарии

Спортивный юрист Сергей Шаронов прокомментировал ситуацию с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

«В ФИФА нашли основания отменить дисквалификацию Балогуна — есть пункт, который никогда не применялся, но теперь применение ему нашли. Регламентные нормы в спортивном праве называются нормами «мягкого права». Есть иерархия законов, а регламентные нормы можно менять. В этом их суть. Была норма, ФИФА на неё сослалась, приняла решение. Но если ФИФА откроет этот ящик Пандоры, наделает себе проблем. Думаю, что они не идиоты. Все понимают, что это абсурд», — сказал Шаронов в эфире подкаста «Чемпионата» «ЧемпМира».

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по данной ситуации.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
ФИФА объяснила, почему отменила дисквалификацию Балогуна на матч с Бельгией на ЧМ-2026
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android