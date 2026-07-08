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Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учёта пенальти

Месси вчетверо превосходит Роналду по голам на ЧМ-2026 без учёта пенальти
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Капитан сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Мяч в ворота Египта стал для аргентинца восьмым на турнире. На данный момент Месси забивает в каждой встрече ЧМ-2026. Он забил по одному голу в ворота Египта, Кабо-Верде и Иордании, оформил дубль в матче с Австрией и хет-трик в игре с Алжиром. Игрок возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Кроме того, футболист ещё ни разу не забивал с 11-метровой отметки — нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).

Форвард национальной команды Португалии Криштиану Роналду трижды забивал на ЧМ-2026: с игры 41-летний футболист поражал ворота соперников только в матче со сборной Узбекистана (5:0). В той игре Роналду сделал дубль. В матче со сборной Хорватии (2:1) он реализовал пенальти.

Месси и Роналду долгое время считались конкурентами в борьбе за статус лучшего футболиста мира — аргентинец получал «Золотой мяч» восемь раз, у португальца пять таких наград.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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