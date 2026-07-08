Лионель Месси забил в девятом матче ЧМ подряд

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси помог своей команде добыть победу в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом (3:2). Месси забил один из голов аргентинцев. Таким образом, Лионель забивает уже в девятом матче чемпионата мира подряд.

На текущем чемпионат мира Месси забил во всех пяти матчах. На предыдущем чемпионате мира он также забивал в четырёх матчах подряд.

Примечательно, что Месси установил личный рекорд по числу голов на чемпионате мира — мяч в ворота сборной Египта стал для аргентинца восьмым на турнире. Прошлым рекордом футболиста на первенстве мира были семь голов на ЧМ-2022 в Катаре.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Швейцарии.