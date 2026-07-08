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Лионель Месси забил в девятом матче ЧМ подряд

Лионель Месси забил в девятом матче ЧМ подряд
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси помог своей команде добыть победу в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом (3:2). Месси забил один из голов аргентинцев. Таким образом, Лионель забивает уже в девятом матче чемпионата мира подряд.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

На текущем чемпионат мира Месси забил во всех пяти матчах. На предыдущем чемпионате мира он также забивал в четырёх матчах подряд.

Примечательно, что Месси установил личный рекорд по числу голов на чемпионате мира — мяч в ворота сборной Египта стал для аргентинца восьмым на турнире. Прошлым рекордом футболиста на первенстве мира были семь голов на ЧМ-2022 в Катаре.

В 1/4 финала ЧМ-2026 сборная Аргентины сыграет с национальной командой Швейцарии.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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