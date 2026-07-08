Юрист рассказал о возможных последствиях скандальной отмены красной карточки США на ЧМ

Спортивный юрист Сергей Шаронов прокомментировал возможные последствия ситуации с отменой красной карточки форварда сборной США Фоларина Балогуна на ЧМ-2026.

«Вроде все всё понимают: Трамп позвонил, всё решили. Чувство несправедливости и негодование у всех общие, и юридически здесь ничего не прокомментируешь. Всем и так понятно, что это нонсенс. А самое страшное для юристов — прецедент. Если он создаётся, его можно использовать для других дел и доводить ситуацию до абсурда. Думаю, так и будет, но надеюсь, что всё закончится одним случаем.

Юристы и федерации могут ссылаться на эту ситуацию, но я не вижу продолжения у этой истории. ФИФА — масштабная монополистическая организация, которая не будет подрывать свои устои. Здесь пошли навстречу, и, наверное, Инфантино уже пожалел о своём решении или не мог отказать. Но если это пойдёт дальше, будет совсем абсурд. К делу Лассана Диарра ФИФА подошла очень настойчиво, чтобы это не разрослось и футболисты не начали без последствий разрывать контракты. Думаю, и это останется просто каким-то шоу Трампа. Через неделю уже забудем», — сказал Шаронов эфире подкаста «Чемпионата» «ЧемпМира».

Напомним, дисциплинарный комитет ФИФА приостановил одноматчевую дисквалификацию Балогуна за удаление во встрече 1/16 финала чемпионата мира 2026 года с Боснией и Герцеговиной (2:0), а Трамп подтвердил, что общался с Инфантино по этому поводу.