У Месси восемь голов на ЧМ-2026, у Роналду — семь за все кубки мира, без учёта пенальти

Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).

Таким образом, теперь у Месси на счету 21 гол на чемпионатах мира в целом в карьере и восемь – на продолжающемся. Месси забивает в каждой встрече ЧМ-2026. Он забил по одному голу в ворота Египта, Кабо-Верде и Иордании, оформил дубль в матче с Австрией и хет-трик в игре с Алжиром. Игрок возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Примечательно, что на продолжающемся в Северной Америке турнире в активе у Месси уже на один гол больше, чем Криштиану Роналду забил за всё время своих выступлений на шести чемпионатах мира, если не учитывать результативные удары с пенальти. На счету форварда сборной Португалии 11 голов в финальных турнирах и семь – без учёта пенальти. К слову, Месси ещё ни разу не забивал с 11-метровой отметки на ЧМ-2026 — нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).