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У Месси восемь голов на ЧМ-2026, у Роналду — семь за все кубки мира, без учёта пенальти

У Месси восемь голов на ЧМ-2026, у Роналду — семь за все кубки мира, без учёта пенальти
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Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси стал автором гола в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против национальной команды Египта (3:2).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Таким образом, теперь у Месси на счету 21 гол на чемпионатах мира в целом в карьере и восемь – на продолжающемся. Месси забивает в каждой встрече ЧМ-2026. Он забил по одному голу в ворота Египта, Кабо-Верде и Иордании, оформил дубль в матче с Австрией и хет-трик в игре с Алжиром. Игрок возглавляет гонку бомбардиров турнира.

Примечательно, что на продолжающемся в Северной Америке турнире в активе у Месси уже на один гол больше, чем Криштиану Роналду забил за всё время своих выступлений на шести чемпионатах мира, если не учитывать результативные удары с пенальти. На счету форварда сборной Португалии 11 голов в финальных турнирах и семь – без учёта пенальти. К слову, Месси ещё ни разу не забивал с 11-метровой отметки на ЧМ-2026 — нападающий сборной Аргентины не реализовал пенальти в матчах с соперниками из Австрии (2:0) и Египта (3:2).

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