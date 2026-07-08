Чичарито высказался о Роналду после вылета Португалии с ЧМ-2026

Бывший нападающий мадридского «Реала» и «Манчестер Юнайтед» Хавьер Эрнандес (Чичарито) поделился мнением об игре 41-летнего форварда сборной Португалии Криштиану Роналду. Накануне португальская сборная вылетела из чемпионата мира — 2026, уступив Испании в матче 1/8 финала (0:1).

«Криш, для меня не важен этот матч и даже этот чемпионат мира. Для меня важен игрок, который изменил историю своей национальной сборной, который привёл Португалию к тому, что казалось невозможным на протяжении многих лет, и который вдохновил целое поколение поверить, что нет никаких пределов. Спасибо за пример. Спасибо за всё, Криштиану Роналду», — написал Чичарито в своих соцсетях.