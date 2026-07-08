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Криштиану Роналду стал автором необычного антирекорда на двух последних чемпионатах мира

Криштиану Роналду стал автором необычного антирекорда на двух последних чемпионатах мира
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Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился необычным статистическим достижением по итогам двух последних чемпионатов мира.

Как свидетельствуют данные статистической платформы Opta, 41-летний форвард стал единственным нападающим, который провёл на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов более 500 минут, при этом не выполнив ни одного успешного обыгрыша соперника за счёт дриблинга.

Криштиану принял участие в шести чемпионатах мира, не завоевав ни одного трофея. На счету 41-летнего форварда 27 игр на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.

Сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1. Роналду покинул турнир забив всего три мяча.

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