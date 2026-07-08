Криштиану Роналду стал автором необычного антирекорда на двух последних чемпионатах мира

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду отметился необычным статистическим достижением по итогам двух последних чемпионатов мира.
Как свидетельствуют данные статистической платформы Opta, 41-летний форвард стал единственным нападающим, который провёл на чемпионатах мира 2022 и 2026 годов более 500 минут, при этом не выполнив ни одного успешного обыгрыша соперника за счёт дриблинга.
Криштиану принял участие в шести чемпионатах мира, не завоевав ни одного трофея. На счету 41-летнего форварда 27 игр на мировых первенствах, 11 голов и два ассиста.
Сборная Португалии в 1/8 финала ЧМ-2026 проиграла национальной команде Испании со счётом 0:1. Роналду покинул турнир забив всего три мяча.