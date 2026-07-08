Тренер Аргентины Скалони высказался после победы над Египтом в 1/8 финала ЧМ-2026

Главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони поделился эмоциями после матча 1/8 финала ЧМ-2026, в котором его команда одолела Египет, отыгравшись с 0:2.

«Я думаю, что мы всё время владели инициативой в матче, у нас было много моментов. Я на скамейке переживаю так же сильно, как и вы. Я работаю тренером именно ради таких моментов, которые мне приходится переживать на тренерской скамье. Я говорю об этом со своим тренерским штабом, и для всех нас, кто играл в футбол, вновь переживать такие эмоции – это невероятно. Египет – очень хорошая команда, но я чувствую, что на протяжении всего матча инициатива была на нашей стороне. У них было два или три быстрых выпада. Если уж проигрывать, то лучше так. Проигрывать можно по-разному, но эта команда всегда борется. Я всегда эмоционален. Переживать такие эмоции – это невероятно. Сегодня была одна из тех проверок, которые тебя закаляют. Такая у нас команда: когда дела идут плохо, мы выкладываемся полностью. Было ощущение, что в какой-то момент у нас будет шанс, и мы сможем перевернуть игру», — приводит слова Скалони пресс-служба сборной Аргентины в социальной сети Х.

Ранее специалист после встречи извинился и в слезах ушёл с флеш-интервью в микст-зоне, не ответив на вопросы.