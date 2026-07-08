«Судья разрушил мечту целой нации, пускай отвечает перед Богом». Зико — о 2:3 с Аргентиной

Нападающий сборной Египта Мостафа Зико после поражения от национальной команды Аргентины (2:3) в 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2026 года заявил, что главный арбитр встречи Франсуа Летексье разрушил мечту целой нации.

«Судья разрушил мечту целой нации, и он нацелился на нас, потому что мы не должны были обыграть Аргентину. Пускай он отвечает перед Богом», — приводит слова Зико ElCapitan.

На 58-й минуте гол Зико был отменён после посмотра VAR, а в концовке игры рефери не назначил пенальти за фол на Мохамеде Салахе.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская национальная команда встречалась с Францией. Основное время игры закончилось со счётом 3:3, однако в серии пенальти сильнее оказались аргентинцы (4:2).