Экс-судья Бурруль прокомментировал отмену гола Египта Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2026

Бывший испанский футбольный арбитр Перес Бурруль, ныне работающий аналитиком судейства на телевидении и радио, прокомментировал отмену гола сборной Египта в матче с командой Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026 (2:3).

На 58-й минуте нападающий египтян Мостафа Зико отправил мяч в ворота соперника и отпраздновал гол, сняв футболку. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье отменил взятие ворот, ознакомившись с повтором эпизода по совету видеоассистентов – ранее Марван Аттиа наступил на ногу Лисандро Мартинесу.

На 67-й минуте Зико снова забил – этот гол был засчитан, счёт стал 2:0.

«Этот момент не оказал сильного влияния на гол. В эпизоде, когда игрок пересекает всё поле, отматывать видео так далеко назад и фиксировать фол из-за наступа в замедленной съемке – это несоразмерно.Это не очевидная, явная или вопиющая ошибка. Если бы судья зафиксировал фол в этом эпизоде, то это фол, но если судья не останавливает игру, то нет смысла возвращаться к этому эпизоду», – приводит слова Бурруля Marca.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.