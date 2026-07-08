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Экс-судья Бурруль прокомментировал отмену гола Египта Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2026

Экс-судья Бурруль прокомментировал отмену гола Египта Аргентине в 1/8 финала ЧМ-2026
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Бывший испанский футбольный арбитр Перес Бурруль, ныне работающий аналитиком судейства на телевидении и радио, прокомментировал отмену гола сборной Египта в матче с командой Аргентины в 1/8 финала ЧМ-2026 (2:3).

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

На 58-й минуте нападающий египтян Мостафа Зико отправил мяч в ворота соперника и отпраздновал гол, сняв футболку. Главный арбитр встречи Франсуа Летексье отменил взятие ворот, ознакомившись с повтором эпизода по совету видеоассистентов – ранее Марван Аттиа наступил на ногу Лисандро Мартинесу.

На 67-й минуте Зико снова забил – этот гол был засчитан, счёт стал 2:0.

«Этот момент не оказал сильного влияния на гол. В эпизоде, когда игрок пересекает всё поле, отматывать видео так далеко назад и фиксировать фол из-за наступа в замедленной съемке – это несоразмерно.Это не очевидная, явная или вопиющая ошибка. Если бы судья зафиксировал фол в этом эпизоде, то это фол, но если судья не останавливает игру, то нет смысла возвращаться к этому эпизоду», – приводит слова Бурруля Marca.

В 1/4 финала сборная Аргентины сыграет со Швейцарией.

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