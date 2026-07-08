Эндрик высказался после вылета сборной Бразилии с ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Эндрик высказался после вылета бразильской национальной команды из чемпионата мира 2026 года. На стадии 1/8 финала бразильцы уступили Норвегии. Игра завершилась со счётом 1:2.

«Мне до сих пор трудно придумать, какими словами утешить всех так, чтобы стало легче. Но я точно знаю, что многим людям я должен выразить благодарность. Богу за эту возможность сыграть на ЧМ, моей семье за ​​их любовь и поддержку и всем бразильцам за их поддержку и ободрение», — приводит слова Эндрика журналист Фабрицио Романо в своих соцсетях.

Напомним, ЧМ-2026 проходит в США, Мексике и Канаде с 11 июня по 19 июля.