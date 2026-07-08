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Онопко предсказал, что Франция и Испания встретятся в полуфинале ЧМ-2026

Онопко предсказал, что Франция и Испания встретятся в полуфинале ЧМ-2026
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Российский экс-футболист, а ныне тренер Виктор Онопко предсказал, что Франция и Испания встретятся в полуфинале чемпионата мира по футболу 2026 года.

— Испания и Франция могут иметь проблемы с выходом в полуфинал?
— Думаю, обе пройдут и встретятся. Если так брать, проблемы больше будут у Франции с марокканцами, чем у Испании с бельгийцами. Правильно обороняются, без провалов, и стараются незамедлительно выходить из обороны. Видна рука тренера. Африканские команды всегда были хорошо готовы физически, но здесь ещё суперорганизация. Все тренеры так или иначе выросли в Европе, — приводит слова Онопко Rusfootball.

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