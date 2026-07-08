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«Кто составляет расписание матчей, никогда не играл в футбол». Тренер Египта — о ЧМ-2026

«Кто составляет расписание матчей, никогда не играл в футбол». Тренер Египта — о ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Египта Хоссам Хассан высказался о времени начала матчей на ЧМ-2026 после поражения от Аргентины (2:3) в матче 1/8 финала.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Тот, кто составляет расписание этих матчей, никогда не играл в футбол. Начало футбольного матча никогда не назначают на 12 часов дня», – приводит слова Хассана The Athletic.

Во время игры температура воздуха в Атланте составляла +29°C.

Египет завершил участие в ЧМ, а Аргентина сыграет в 1/4 финала со Швейцарией.

Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале турнира в Катаре в 2022 году команда обыграла сборную Франции со счётом 3:3 (4:2 пен.).

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