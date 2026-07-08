Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенатор Парагвая вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо

Сенатор Парагвая вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо
Комментарии

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья снова высказалась о конфликте с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Я бы посоветовала ему прочитать моё письмо, если он умеет читать, и посоветовала бы ему быть осторожным с парагвайцами.

Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме (за попытку въезда в страну по поддельным документам. – Прим. «Чемпионата»), и ему [Мбаппе] не следует недооценивать меня. Я могу подать на него в суд за гендерное и политическое насилие. Он должен извиниться передо мной», — сказала Амарилья в эфире ABC Cardinal.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селеста пригрозила игроку тюрьмой.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
«Глупая женщина». Бубнов — о сенаторе из Парагвая, оскорбившей Мбаппе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android