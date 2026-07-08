Сенатор Парагвая вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо

Сенатор Парагвая Селеста Амарилья снова высказалась о конфликте с нападающим сборной Франции Килианом Мбаппе.

«Я бы посоветовала ему прочитать моё письмо, если он умеет читать, и посоветовала бы ему быть осторожным с парагвайцами.

Роналдиньо уже сидел здесь в тюрьме (за попытку въезда в страну по поддельным документам. – Прим. «Чемпионата»), и ему [Мбаппе] не следует недооценивать меня. Я могу подать на него в суд за гендерное и политическое насилие. Он должен извиниться передо мной», — сказала Амарилья в эфире ABC Cardinal.

Напомним, ранее Амарилья в оскорбительной форме раскритиковала форварда сборной Франции Килиана Мбаппе за то, что тот не пожал руку вратарю национальной команды Парагвая Орландо Хилю после матча сборных в 1/8 финала чемпионата мира — 2026. Позже француз ответил на это заявление — Селеста пригрозила игроку тюрьмой.