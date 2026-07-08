Известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026, Джокович — в полуфинале Уимблдона. Главное к утру
Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026, 39-летний Новак Джокович за пять часов одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026, сборная Аргентины победила Египет в матче 1/8 финала ЧМ, отыгравшись с 0:2, у Лионеля Месси — гол. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026.
- 39-летний Джокович за пять часов одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026.
- Сборная Аргентины победила Египет в матче 1/8 финала ЧМ, отыгравшись с 0:2, у Месси — гол.
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