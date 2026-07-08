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8 июля главные новости спорта, футбол, ЧМ-2026, теннис, Уимблдон, биатлон

Известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026, Джокович — в полуфинале Уимблдона. Главное к утру
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Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026, 39-летний Новак Джокович за пять часов одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026, сборная Аргентины победила Египет в матче 1/8 финала ЧМ, отыгравшись с 0:2, у Лионеля Месси — гол. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Определились все участники 1/4 финала ЧМ-2026.
  2. 39-летний Джокович за пять часов одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал Уимблдона-2026.
  3. Сборная Аргентины победила Египет в матче 1/8 финала ЧМ, отыгравшись с 0:2, у Месси — гол.
  4. Сборная Швейцарии в серии пенальти обыграла Колумбию и вышла в 1/4 финала ЧМ-2026.
  5. Результаты матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026 на 7 июля.
  6. Результаты всех матчей 1/8 финала ЧМ по футболу — 2026.
  7. Стали известны все пары 1/4 финала ЧМ-2026. Как выглядит сетка плей-офф турнира.
  8. Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 8 июля 2026 года: кто лидер, сколько мячей.
  9. Египетская футбольная ассоциация подала жалобу в ФИФА на судейство в матче ЧМ с Аргентиной.
  10. Лига чемпионов, первый квалификационный раунд: результаты матчей на 7 июля.
  11. 14 чемпионов турниров «Большого шлема» не смогли дойти до 1/4 финала Уимблдона-2026.
  12. Конкурент Сафонова Шевалье останется в «ПСЖ» на сезон-2026/2027 — Талларон.
  13. ФИФА может снять бан с российских команд на фоне решения МОК — источник.
  14. IBU сохранил позицию по отстранению российских биатлонистов, несмотря на рекомендации МОК.
Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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