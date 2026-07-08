Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Фабиньо ответил на вопрос о переходе в «Реал»

Фабиньо ответил на вопрос о переходе в «Реал»
Комментарии

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал». Бразильский футболист пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с саудовским «Аль-Иттихадом».

«Мой переход в «Реал»? Это лучший клуб в мире», — приводит слова Фабиньо журналист Фабрицио Романо на своих страницах в соцсетях.

Помимо «Аль-Иттихада» и «Ливерпуля», Фабиньо на взрослом уровне успел поиграть за «Монако» и «Риу Аве». При этом на старте своей карьеры бразилец выступал за молодёжную команду «Реала». Сейчас Фабиньо 32 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн.

Материалы по теме
Официально
Экс-тренер «Реала» Альваро Арбелоа возглавил «Фулхэм»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android