Фабиньо ответил на вопрос о переходе в «Реал»

Бывший полузащитник «Ливерпуля» Фабиньо ответил на вопрос о возможном переходе в «Реал». Бразильский футболист пребывает в статусе свободного агента после истечения контракта с саудовским «Аль-Иттихадом».

«Мой переход в «Реал»? Это лучший клуб в мире», — приводит слова Фабиньо журналист Фабрицио Романо на своих страницах в соцсетях.

Помимо «Аль-Иттихада» и «Ливерпуля», Фабиньо на взрослом уровне успел поиграть за «Монако» и «Риу Аве». При этом на старте своей карьеры бразилец выступал за молодёжную команду «Реала». Сейчас Фабиньо 32 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в € 12 млн.