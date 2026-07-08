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Гришин выделил грамотное решение Месси в матче Аргентины с Египтом на ЧМ-2026

Гришин выделил грамотное решение Месси в матче Аргентины с Египтом на ЧМ-2026
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Российский экс-футболист Александр Гришин похвалил нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси за грамотное решение в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом. Месси по ходу игры стал смещаться на правый фланг атаки. В итоге он записал на свой счёт гол и ассист, а аргентинцы добыли победу со счётом 3:2.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

«Месси очень грамотно поступил в матче с Египтом, сдвинувшись на правый фланг, где было меньше сопротивления. Оттуда он атаковал и отдал две голевые передачи. Игроки высшего уровня чувствуют такие вещи. Месси не сдался после незабитого пенальти, сделав два гола своими действиями. Хотя если мы будем разбирать эти голы, египтяне сами наделали ошибок. Причём со стороны египетских защитников были ошибки, которые нельзя совершать на чемпионате мира», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».

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