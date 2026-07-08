«Бережно храню в памяти всё, чему он нас учит каждый день». Лаутаро Мартинес — о Месси

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес рассказал о роли Лионеля Месси в команде.

«Бережно храню в памяти всё, чему он нас учит каждый день. Его опыт неоценим. Он наш наставник, пример для подражания и лидер. Я пообещал ему, что мы продолжим выкладываться на полную не только ради себя, но ради него. Ведь это его последний чемпионат мира», — приводит слова Мартинеса пресс‑служба ФИФА.

Сборная Аргентины добилась победы в матче 1/8 финала ЧМ-2026 с Египтом (3:2), а в четвертьфинале первенства аргентинцы встретятся с национальной командой Швейцарии.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины.