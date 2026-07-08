Инфантино обрушился с критикой на сенатора Парагвая, которая угрожает Мбаппе судом

Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на фоне оскорблений со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи.

Ранее сборная Франции обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0). После матча сенатор Парагвая Амарилья опубликовала ряд оскорбительных заявлений в адрес французского форварда, в частности, пригрозив игроку судом и тюрьмой.

«Безоговорочно осуждаю расистские высказывания в адрес Килиана Мбаппе, сделанные сенатором из Парагвая Селестой Амарильей. Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе. На протяжении этого чемпионата мира футбол показал, что выступает могучей объединяющей силой. Наш вид спорта должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех. Будем продолжать усилия, чтобы искоренить бич расизма из нашей игры и общества», – написал Инфантино в соцсети.

Впоследствии, Селеста вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо.