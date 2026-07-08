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Инфантино обрушился с критикой на сенатора Парагвая, которая угрожает Мбаппе судом

Инфантино обрушился с критикой на сенатора Парагвая, которая угрожает Мбаппе судом
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Президент ФИФА Джанни Инфантино поддержал нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе на фоне оскорблений со стороны сенатора Парагвая Селесты Амарильи.

Ранее сборная Франции обыграла Парагвай в 1/8 финала ЧМ-2026 благодаря голу Мбаппе с пенальти (1:0). После матча сенатор Парагвая Амарилья опубликовала ряд оскорбительных заявлений в адрес французского форварда, в частности, пригрозив игроку судом и тюрьмой.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
05 июля 2026, воскресенье. 00:00 МСК
Парагвай
Окончен
0 : 1
Франция
0:1 Мбаппе – 70'    

«Безоговорочно осуждаю расистские высказывания в адрес Килиана Мбаппе, сделанные сенатором из Парагвая Селестой Амарильей. Футбольный мир и общество в целом солидарны с капитаном сборной Франции: мы должны бороться с расизмом и искоренить его вместе. На протяжении этого чемпионата мира футбол показал, что выступает могучей объединяющей силой. Наш вид спорта должен оставаться инклюзивным и безопасным пространством для всех. Будем продолжать усилия, чтобы искоренить бич расизма из нашей игры и общества», – написал Инфантино в соцсети.

Впоследствии, Селеста вновь пригрозила Мбаппе тюрьмой, упомянув Роналдиньо.

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