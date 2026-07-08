Бывший испанский судья раскритиковал отмену гола Египта после вмешательства VAR на ЧМ-2026

Бывший испанский арбитр Эдуардо Иттуральде выразил сомнения в правильности отмены гола сборной Египта в матче 1/8 финала с Аргентиной (2:3), заявив, что эпизод не требовал вмешательства видеоассистентов.

«Это был совсем незначительный наступ на ногу, который, согласно философии применения VAR, никогда не должен был становиться поводом для пересмотра. Это эпизод, который должен оставаться на усмотрение главного арбитра.

Главная проблема в том, что правила игры всегда были универсальными — одинаковыми во всём мире. Но с появлением VAR этот инструмент используется без единых критериев, поэтому игроки и болельщики в итоге запутываются из-за того, что разные турниры применяют его по-разному», — приводит слова Иттуральде AS.

Президент футбольной ассоциации Египта Хани Абу Рида потребовал расследования инцидентов в матче (отменённый гол сборной Египта и возможный пенальти перед третьим голом Аргентины), а также отстранения французской бригады арбитров до конца чемпионата мира.

В 1/4 финала Аргентина встретится со сборной Швейцарии.