Нападающий мадридского «Атлетико» и сборной Аргентины Хулиан Альварес ответил на вопрос о возможной смене клуба. Футболиста активно связывают с каталонской «Барселоной». Сам он также хочет перейти в стан сине-гранатовых, но мадридцы не намерены отпускать его. Альварес заявил, что сейчас не думает о своей трансферной саге — он полностью сконцентрирован на чемпионате мира.

«Возможная смена клуба в ближайшем будущем? Сейчас думаю о четвертьфинале чемпионата мира. Впереди у нас важный матч, поэтому я сосредоточен именно на чемпионате мира», — приводит слова Альвареса журналист Фабрицио Романо на своих страницах в соцсетях.