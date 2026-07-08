Гришин дал оценку судейству в матче Аргентины и Египта на ЧМ-2026

Российский экс-футболист Александр Гришин оценил судейство в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2026 между сборными Египта и Аргентины. Игра завершилась со счётом 3:2 в пользу аргентинцев. Египтяне остались недовольны работой арбитра, который отменил один из их голов.
«Думаю, что у египтян взыграли эмоции. Неправильно, что они так высказываются и утверждают, будто арбитр обидел всю их нацию. Судья делал свою работу, и судейство было совершенно нормальным.
Гол Зико отменили по правилам, там был чистый наступ в ходе атаки. Правда, этот наступ ни на что не повлиял, но по правилам это нарушение. Сборная Аргентины играла гораздо сильнее и могла повести в начале матча, после чего никакой интриги вообще бы не было», — сказал Гришин в эфире телеканала «Матч ТВ».
- 8 июля 2026
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