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Нападающий сборной США Фоларин Балогун опубликовал пост после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

Балогун обратился к болельщикам после вылета сборной США с ЧМ-2026
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Нападающий сборной США Фоларин Балогун опубликовал пост после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Мой первый чемпионат мира… Больно осознавать, что теперь придётся ждать ещё четыре года, чтобы снова получить шанс выступить на самом высоком уровне, который только существует в нашем виде спорта.
Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Когда это было важнее всего, мы не показали игру, которой заслуживали вы, и подвели вас.

Футбол в США будет только расти. Вера, талант и страсть к этой игре становятся всё сильнее с каждым годом. Уверен, что лучшие дни ещё впереди. Будущее принадлежит тем, кто никогда не перестаёт верить, и этот момент станет для нас дополнительной мотивацией.

Мы вернёмся. Ради нашей страны. Ради нашего флага», — написал футболист в личном аккаунте в социальных сетях.

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 03:00 МСК
США
Окончен
1 : 4
Бельгия
0:1 Де Кетеларе – 9'     1:1 Тилльман – 31'     1:2 Де Кетеларе – 33'     1:3 Ванакен – 57'     1:4 Лукаку – 90+3'    

Напомним, сборная США уступила Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:4) и завершила участие в турнире. Встрече предшествовал скандал с отложенной дисквалификацией Балогуна.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года Врез - 6858
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года Врез - 6858
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