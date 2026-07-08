Балогун обратился к болельщикам после вылета сборной США с ЧМ-2026

Нападающий сборной США Фоларин Балогун опубликовал пост после вылета команды с чемпионата мира — 2026.

«Мой первый чемпионат мира… Больно осознавать, что теперь придётся ждать ещё четыре года, чтобы снова получить шанс выступить на самом высоком уровне, который только существует в нашем виде спорта.

Хочу извиниться перед нашими болельщиками. Когда это было важнее всего, мы не показали игру, которой заслуживали вы, и подвели вас.

Футбол в США будет только расти. Вера, талант и страсть к этой игре становятся всё сильнее с каждым годом. Уверен, что лучшие дни ещё впереди. Будущее принадлежит тем, кто никогда не перестаёт верить, и этот момент станет для нас дополнительной мотивацией.

Мы вернёмся. Ради нашей страны. Ради нашего флага», — написал футболист в личном аккаунте в социальных сетях.

Напомним, сборная США уступила Бельгии в матче 1/8 финала ЧМ-2026 (1:4) и завершила участие в турнире. Встрече предшествовал скандал с отложенной дисквалификацией Балогуна.