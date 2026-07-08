Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Джесси Дерри перейдёт в «Спортинг» на правах аренды — Фабрицио Романо

Джесси Дерри перейдёт в «Спортинг» на правах аренды — Фабрицио Романо
Комментарии

Вингер «Челси» Джесси Дерри продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге». Стороны полностью согласовали переход 18-летнего футболиста, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Португальский клуб арендует англичанина до июня 2027 года, при этом соглашение не предусматривает опцию выкупа игрока. «Спортинг» полностью возьмет на себя выплату заработной платы полузащитника на протяжении всего срока аренды.

Перед оформлением перехода руководство лондонского клуба заключило с Дерри новый долгосрочный контракт. Ожидается, что по окончании сезона-2026/2027 футболист вернется в расположение «Челси». В минувшем сезоне-2025/2026 Джесси Дерри принял участие в 32 матчах во всех матчах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.

Материалы по теме
Официально
Бывший футболист сборной Англии Окслейд-Чемберлен подписал новый контракт с «Селтиком»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android