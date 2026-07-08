Джесси Дерри перейдёт в «Спортинг» на правах аренды — Фабрицио Романо

Вингер «Челси» Джесси Дерри продолжит карьеру в лиссабонском «Спортинге». Стороны полностью согласовали переход 18-летнего футболиста, сообщает Фабрицио Романо в социальной сети X.

Португальский клуб арендует англичанина до июня 2027 года, при этом соглашение не предусматривает опцию выкупа игрока. «Спортинг» полностью возьмет на себя выплату заработной платы полузащитника на протяжении всего срока аренды.

Перед оформлением перехода руководство лондонского клуба заключило с Дерри новый долгосрочный контракт. Ожидается, что по окончании сезона-2026/2027 футболист вернется в расположение «Челси». В минувшем сезоне-2025/2026 Джесси Дерри принял участие в 32 матчах во всех матчах, забил 12 мячей и отдал четыре результативные передачи.