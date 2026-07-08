Лига чемпионов, первый квалификационный раунд: расписание матчей на 8 июля

Сегодня, 8 июля, продолжится первый квалификационный раунд Лиги чемпионов УЕФА сезона-2026/2027. В рамках игрового дня состоятся четыре матча.

Лига чемпионов, первый квалификационный раунд, 8 июля:

18:00 мск. «Кайрат» (Казахстан) — «Сутьеска» (Черногория);

19:00 мск. «Флора» (Эстония) — «Иберия 1999» (Грузия);

20:00 мск. «Петрокуб» (Молдавия) — «Игнатия» (Албания);

20:00 мск. «МЛ Витебск» (Беларусь) — «Университатя» (Румыния).

Отметим, сегодня команды проведут первые матчи в своих парах. Ответные игры пройдут через неделю.

Действующим победителем Лиги чемпионов УЕФА является французский «Пари Сен-Жермен».