Комбаров — о встрече с Аршавиным в США: Андрею нравится вести передачи, ему это идёт

Бывший защитник «Спартака» Кирилл Комбаров рассказал о встрече в США с Андреем Аршавиным.

— К вам приезжал Андрей Аршавин. Как провели время?

— Отлично, сделали, как мне кажется, хорошее интервью. Всё было в порядке. Андрей оставил хорошее впечатление, он сейчас посещает много различных передач, подкастов. Мне кажется, ему это интересно, нравится, ему это идёт. Значит, пусть продолжает этим заниматься.

— Вас с ним узнавали на улицах?

— Когда мы ходили с ним на матч, видел, что его узнали болельщики из Санкт-Петербурга, подошли сфотографироваться. Ко мне тоже периодически подходят. Я был в Нью-Йорке, даже удивился, что в толпе людей меня узнали ребята, — сказал Комбаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.