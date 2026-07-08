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Президент ФИФА Джанни Инфантино во время матча ЧМ-2026 Швейцария — Колумбия сфотографировался с флагом Египта в руках.

Фото: Инфантино позировал с флагом Египта в руках на матче ЧМ-2026
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Президент ФИФА Джанни Инфантино сфотографировался с флагом Египта в руках во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 Швейцария — Колумбия. Об этом сообщает Sportstar.

Ранее команда из Северной Африки уступила сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ (2:3), ведя в счёте 2:0 к 79-й минуте, и завершила участие в турнире. После поражения главный тренер Египта Хоссам Хассан и нападающий Мостафа Зико обвинили ФИФА в несправедливости по отношению к своей сборной и коррупции, что спровоцировало судейский скандал.

Фото: David Ramos/Getty Images

ЧМ-2026 — финальный раунд . 1/8 финала
07 июля 2026, вторник. 19:00 МСК
Аргентина
Окончен
3 : 2
Египет
0:1 Ибрахим – 15'     0:2 Зико – 67'     1:2 Ромеро – 79'     2:2 Месси – 83'     3:2 Фернандес – 90+2'    

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В следующем раунде плей-офф южноамериканцы встретятся со швейцарской командой. Матч состоится 12 июля в Канзас-Сити, США.

Календарь плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
Сетка плей-офф ЧМ по футболу 2026 года
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