Фото: Инфантино позировал с флагом Египта в руках на матче ЧМ-2026

Президент ФИФА Джанни Инфантино сфотографировался с флагом Египта в руках во время матча 1/8 финала чемпионата мира — 2026 Швейцария — Колумбия. Об этом сообщает Sportstar.

Ранее команда из Северной Африки уступила сборной Аргентины в 1/8 финала ЧМ (2:3), ведя в счёте 2:0 к 79-й минуте, и завершила участие в турнире. После поражения главный тренер Египта Хоссам Хассан и нападающий Мостафа Зико обвинили ФИФА в несправедливости по отношению к своей сборной и коррупции, что спровоцировало судейский скандал.

Фото: David Ramos/Getty Images

Сборная Аргентины является действующим чемпионом мира. В следующем раунде плей-офф южноамериканцы встретятся со швейцарской командой. Матч состоится 12 июля в Канзас-Сити, США.